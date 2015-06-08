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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 14:50 BJT

表格：德国4月贸易顺差为223亿欧元，上年同期为175亿

路透柏林6月8日 - 德国统计局周一公布以下初步经济数据：

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

15年4月 15年3月 14年4月

贸易收支(经季节调整) 22.3 19.4 17.5

出口 100.9 99.0 93.9

出口变动(较上月，%) +1.9 +1.3 +2.8

进口 78.6 79.6 76.4

进口变动(较上月，%) -1.3 +2.4 +0.4

(未经季节调整) 15年4月 15年3月 14年4月

贸易收支 22.1 23.1 17.3

经常帐 19.6 27.3 16.9

出口 100.4 107.7 93.4

进口 78.3 84.6 76.2 (完) (编译 王洋; 审校 龚芳)

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