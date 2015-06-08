表格：德国4月贸易顺差为223亿欧元，上年同期为175亿

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透柏林6月8日 - 德国统计局周一公布以下初步经济数据：
以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
15年4月 15年3月 14年4月
贸易收支(经季节调整) 22.3 19.4 17.5
出口 100.9 99.0 93.9
出口变动(较上月，%) +1.9 +1.3 +2.8
进口 78.6 79.6 76.4
进口变动(较上月，%) -1.3 +2.4 +0.4
(未经季节调整) 15年4月 15年3月 14年4月
贸易收支 22.1 23.1 17.3
经常帐 19.6 27.3 16.9
出口 100.4 107.7 93.4
进口 78.3 84.6 76.2 (完) (编译 王洋; 审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。