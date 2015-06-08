美国纽约联储总裁杜德利周五表示，美国就业市场可能已停下了改善步伐，因为强劲的就业增长掩盖了生产率增长疲弱及兼职和长期失业水准高的情况。杜德利表示，他仍预计美联储有可能在今年稍后升息，但只有在经济增长从上半年的疲弱态势中复苏，且反映就业市场疲势的指标出现更多改善后才会升息。

美国周五公布了较预期强劲的非农就业报告后，华尔街主要银行预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于9月开始升息，之后在年底前还会再升息一次。

韩国央行一位消息人士表示，致命呼吸道疾病的爆发可能损及消费者支出和旅游业，并令韩国央行最早在下周降息的压力增大。“我觉得疫情爆发增添了降息压力，”韩国央行一位官员对路透表示。韩国央行将于6月11日开会，这位官员不是具有投票权的货币政策委员会委员。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该央行认为不需要提供货币政策支持经济成长，预计未来几个月基础设施方面的政府支出将会增加。菲律宾央行下次会议将于6月25日召开。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率13.75% 2015年6月3日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.25% 2015年5月11日降25基点

一年期贷款利率5.10% 2015年5月11日降25基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.75% 2015年3月12日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.25% 2015年6月2日降25基点

附卖回利率6.25% 2015年6月2日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.25% 2015年3月18日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率12.5% 2015年4月30日降150个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点