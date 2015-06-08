《汇市简讯》欧元/美元走势平稳，处于1.1082-1.1126区间

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 上周五因美国公布令人鼓舞的非农就业报告而激烈震荡后，欧元/美元在今日亚洲交易时段走势平稳
* 上周五一度触及低位1.1049，技术支撑位仍在1.1050，1.1080开始出现买盘
* 欧元/美元仍基本倾向下行，卖盘从1.1130区域开始出现，一路向上都有卖盘
* 下方的主要支撑位逐渐向位于1.1054的200小时移动均线切入位上升
* 技术图形上的日线支撑位在100日移动均线切入位1.1066，下方的一目均衡云区位于1.0934-41
* 每日基准线的阻力位在1.1143。(完)
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(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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