《汇市简讯》欧元/美元走势平稳，处于1.1082-1.1126区间

0633GMT

* 上周五因美国公布令人鼓舞的非农就业报告而激烈震荡后，欧元/美元在今日亚洲交易时段走势平稳

* 上周五一度触及低位1.1049，技术支撑位仍在1.1050，1.1080开始出现买盘

* 欧元/美元仍基本倾向下行，卖盘从1.1130区域开始出现，一路向上都有卖盘

* 下方的主要支撑位逐渐向位于1.1054的200小时移动均线切入位上升

* 技术图形上的日线支撑位在100日移动均线切入位1.1066，下方的一目均衡云区位于1.0934-41

* 每日基准线的阻力位在1.1143。(完)

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