全球金市：金价小涨，但在美国升息前景拖累下仍接近11周低位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
非农就业报告表明美国经济增长势头强劲，支撑了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月开始加息的预期，并推动美元兑日圆升至13年高点。
“技术面已恶化至可能会推低金价的程度，因美元走高和美国可能即将开始的加息再度主导市场人气，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
美国加息可能会削弱非生息资产黄金的需求，同时美元走强也会增加非美元持有者购买黄金的成本，从而削弱黄金的吸引力。
投资者的黄金持仓也继续反映市场的看跌人气。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 继续遭遇资金流出。SPDR Gold Trust周五称，截止周五黄金上市交易基金(ETF)持有量减少0. 17%至708.70吨，为1月中以来最低。
据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据，截止6月2日一周，对冲 基金和资产管理人削减黄金和白银的净多头部位。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1172.86 1.61 0.14
现货银 16.08 0.02 0.12
现货铂金 1094.49 2.99 0.27
现货钯金 750.85 1.9 0.25
COMEX期金 1172.4 4.3 0.37
COMEX期银 16.07 0.086 0.54
汇率
欧元/美元 1.1102
美元指数 96.433 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。