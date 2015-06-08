全球金市：金价小涨，但在美国升息前景拖累下仍接近11周低位

非农就业报告表明美国经济增长势头强劲，支撑了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月开始加息的预期，并推动美元兑日圆升至13年高点。

“技术面已恶化至可能会推低金价的程度，因美元走高和美国可能即将开始的加息再度主导市场人气，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。

美国加息可能会削弱非生息资产黄金的需求，同时美元走强也会增加非美元持有者购买黄金的成本，从而削弱黄金的吸引力。

投资者的黄金持仓也继续反映市场的看跌人气。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 继续遭遇资金流出。SPDR Gold Trust周五称，截止周五黄金上市交易基金(ETF)持有量减少0. 17%至708.70吨，为1月中以来最低。

据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据，截止6月2日一周，对冲 基金和资产管理人削减黄金和白银的净多头部位。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1172.86 1.61 0.14

现货银 16.08 0.02 0.12

现货铂金 1094.49 2.99 0.27

现货钯金 750.85 1.9 0.25

COMEX期金 1172.4 4.3 0.37

COMEX期银 16.07 0.086 0.54

汇率

欧元/美元 1.1102