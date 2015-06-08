法国经济：央行确认了第二季经济增长0.3%的预估

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透巴黎6月8日 - 法国央行周一发布了报告，确认对该国第二季经济增长0.3%的预估，并预计工业和服务业活动都将录得进一步的成长。
5月制造业景气指数从前月的98升至99，服务业景气指标则持平于95。
央行还指出，企业高管们预计制造业和服务业活动将在6月成长，建筑业料也将小有提速。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。