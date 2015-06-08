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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 15:11 BJT

法国经济：央行确认了第二季经济增长0.3%的预估

路透巴黎6月8日 - 法国央行周一发布了报告，确认对该国第二季经济增长0.3%的预估，并预计工业和服务业活动都将录得进一步的成长。

5月制造业景气指数从前月的98升至99，服务业景气指标则持平于95。

央行还指出，企业高管们预计制造业和服务业活动将在6月成长，建筑业料也将小有提速。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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