全球金融：日本投资者4月抛售欧元区债券，青睐美元和英镑债券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
另一份每周资本流动数据显示，日本投资人3月30-4月3日当周抛售创纪录高位的外国债券，意味着在4月底市场出现抛盘之前，日本投资人已经成功出脱大量欧元区债券持仓。
多位分析师表示，日本投资人可能偏好美元与英镑等收益偏高货币。
“美国公债拥有较高收益及偏低的波动性。因此目前日本投资人将会认定欧洲债券最不具吸引力，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。
日本投资人4月扩大买进英镑债券，买进总额达4,024亿日圆，为2011年9月以来最大规模的净购入规模。
4月买进美元债券金额仅1,795亿日圆，不过3月买进总额达创纪录的3.512万亿(兆)日圆，1月及2月买进规模均高达1.4万亿日圆左右。(完) (编译 杜明霞/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。