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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 15:36 BJT

全球金融：日本投资者4月抛售欧元区债券，青睐美元和英镑债券

另一份每周资本流动数据显示，日本投资人3月30-4月3日当周抛售创纪录高位的外国债券，意味着在4月底市场出现抛盘之前，日本投资人已经成功出脱大量欧元区债券持仓。

多位分析师表示，日本投资人可能偏好美元与英镑等收益偏高货币。

“美国公债拥有较高收益及偏低的波动性。因此目前日本投资人将会认定欧洲债券最不具吸引力，”摩根大通资产管理全球市场策略师Yoshinori Shigemi称。

日本投资人4月扩大买进英镑债券，买进总额达4,024亿日圆，为2011年9月以来最大规模的净购入规模。

4月买进美元债券金额仅1,795亿日圆，不过3月买进总额达创纪录的3.512万亿(兆)日圆，1月及2月买进规模均高达1.4万亿日圆左右。(完) (编译 杜明霞/张明钧; 审校 蔡美珍/艾茂林)

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