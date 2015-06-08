金属期市：伦敦期铜守于六周低位附近，受中国需求疑虑拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
中国海关数据显示，5月铜进口量较前月下降16.3%至36万吨。今年前四个月进口量则较上年同期减少14.7%。
“进口下滑在市场的预料之内。这一因素已经反映在价格中，”金瑞期货的分析师Guo Hao表示。
“由于进口减少、6月季节性需求疲弱以及美元升值，铜价将维持下行趋势，”他表示，并称中国进一步放松货币政策的可能性将带来些许支撑。
周一出炉的数据还显示，中国5月出口降幅小于预期，但进口降幅达到两位数，可能将中国政府承受更大压力出台更多刺激举措，以避免经济急剧减速。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，非商业交易员大幅减少铜期货和期权的净多仓24,093口，降至仅4,221口，为3月中以来最低。
上海期镍 表现出众，攀升1.8%收报每吨100,570元人民币，略低于日高100,600元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/徐文焰；审校 龚芳/杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。