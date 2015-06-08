金属期市：伦敦期铜守于六周低位附近，受中国需求疑虑拖累

中国海关数据显示，5月铜进口量较前月下降16.3%至36万吨。今年前四个月进口量则较上年同期减少14.7%。

“进口下滑在市场的预料之内。这一因素已经反映在价格中，”金瑞期货的分析师Guo Hao表示。

“由于进口减少、6月季节性需求疲弱以及美元升值，铜价将维持下行趋势，”他表示，并称中国进一步放松货币政策的可能性将带来些许支撑。

周一出炉的数据还显示，中国5月出口降幅小于预期，但进口降幅达到两位数，可能将中国政府承受更大压力出台更多刺激举措，以避免经济急剧减速。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，非商业交易员大幅减少铜期货和期权的净多仓24,093口，降至仅4,221口，为3月中以来最低。

上海期镍 表现出众，攀升1.8%收报每吨100,570元人民币，略低于日高100,600元人民币。(完)

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