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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 17:00 BJT

台湾汇市：台币收盘贬至近两个月低位，美非农就业强劲令亚币皆墨

* 美国非农就业数据强劲令亚币全墨
    * 外资买汇强劲，出口商猛力抛汇
    * 明日实质交易区间料在31.000-31.100

    路透台北6月8日 - 台币兑美元 周一收贬，创近二个月的低位。汇银人士指出
，美国非农就业数据强劲，令亚币全墨，外资也连续多日汇出。另一方面，出口商则是大力
抛汇，令台币爆量收贬。
    
    汇银人士指出，大型外商银行从早盘一路买汇到下午。至于出口商先前积压的美元卖盘
则在口台币贬至31以上宣泄而出。台币爆量走贬，收盘价创近二个月的低位，成交也创逾一
周的高位。
    
    〞外资出去啊，你想到的大外商今天都买不少美元。〞一位大型商银交易人士表示。
    
    他们表示，至于油款和进口商今日亦见进场买汇，加重台币的贬幅。台币兑美元收盘前
低是4月15日的31.330。今日台北汇市成交量创5月29日以来高位。当日在13.04亿美元。
    
    汇银人士表示，今日台币贬势明显，主要一是美国非农就业数据强劲，推升美国联邦储
备理事会的升息预期，二也加上外资明显买汇。
    
    但一位外商银交易员则认为，银行间的美元卖压或也可能在31.0-31.1附近获利出场，
因台币波段贬幅已不小。
     
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点由折价转为价平附近
。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.135/31.155，上日收在31.049。 
    
    台币今日实质交易区间在30.983-31.100；上日交易区间在30.827-30.919。交易员预估
明日台币主要实质交易在31.000-31.100。
    
    韩国韩元兑美元 周一创近三个月来单日最大贬幅，因美国就业数据强劲，巩固有
关美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快9月升息的预期。 

    台湾股市周一收盘小涨。分析师表示，今日大盘开低震荡后逆势收红，显示指数跌破年
线吸引部分买盘进场承接。 外资及陆资在台股卖超91.60亿台币，连续七个交
易日卖超共计464.44亿台币。 
    
    本周国际重要经济数据和事件有： 
     6月8日(一)：美国6月就业趋势指标；欧元区6月Sentix投资者信心指数；德国4月工业
生産、进出口及贸易收支；日本5月服务业景气判断指数；美联储前主席沃克尔召开新闻发
布会；美洲国际经济论坛(至11日)。  
    6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；中国5月工业生産者
价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)；日本5月消费者信心指数；日本5月国内企业物价
指数、4月机械订单；英国4月贸易收支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管
委利卡宁发表演说。        
    6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制
造业景气判断指数；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财
长讲话；新西兰央行政策会议；日本央行审议委员佐藤健裕发表演说。
    6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值
；中国5月工业增加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第
一季非农就业岗位修正值；澳洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持
续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检视报告；德国央行首席经济学家Jens
 Ulbrich发表讲话。    
    6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者
物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币六个月期           -0.080/-0.055          -0.105/-0.080
 (完)

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