台湾汇市：台币收盘贬至近两个月低位，美非农就业强劲令亚币皆墨

* 美国非农就业数据强劲令亚币全墨 * 外资买汇强劲，出口商猛力抛汇 * 明日实质交易区间料在31.000-31.100 路透台北6月8日 - 台币兑美元 周一收贬，创近二个月的低位。汇银人士指出 ，美国非农就业数据强劲，令亚币全墨，外资也连续多日汇出。另一方面，出口商则是大力 抛汇，令台币爆量收贬。 汇银人士指出，大型外商银行从早盘一路买汇到下午。至于出口商先前积压的美元卖盘 则在口台币贬至31以上宣泄而出。台币爆量走贬，收盘价创近二个月的低位，成交也创逾一 周的高位。 〞外资出去啊，你想到的大外商今天都买不少美元。〞一位大型商银交易人士表示。 他们表示，至于油款和进口商今日亦见进场买汇，加重台币的贬幅。台币兑美元收盘前 低是4月15日的31.330。今日台北汇市成交量创5月29日以来高位。当日在13.04亿美元。 汇银人士表示，今日台币贬势明显，主要一是美国非农就业数据强劲，推升美国联邦储 备理事会的升息预期，二也加上外资明显买汇。 但一位外商银交易员则认为，银行间的美元卖压或也可能在31.0-31.1附近获利出场， 因台币波段贬幅已不小。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点由折价转为价平附近 。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.135/31.155，上日收在31.049。 台币今日实质交易区间在30.983-31.100；上日交易区间在30.827-30.919。交易员预估 明日台币主要实质交易在31.000-31.100。 韩国韩元兑美元 周一创近三个月来单日最大贬幅，因美国就业数据强劲，巩固有 关美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快9月升息的预期。 台湾股市周一收盘小涨。分析师表示，今日大盘开低震荡后逆势收红，显示指数跌破年 线吸引部分买盘进场承接。 外资及陆资在台股卖超91.60亿台币，连续七个交 易日卖超共计464.44亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月8日(一)：美国6月就业趋势指标；欧元区6月Sentix投资者信心指数；德国4月工业 生産、进出口及贸易收支；日本5月服务业景气判断指数；美联储前主席沃克尔召开新闻发 布会；美洲国际经济论坛(至11日)。 6月9日(二)：美国4月批发(趸售)库存；欧元区第一季GDP修正值；中国5月工业生産者 价格指数(PPI)及居民消费价格指数(CPI)；日本5月消费者信心指数；日本5月国内企业物价 指数、4月机械订单；英国4月贸易收支；澳洲国民银行(NAB)5月企业信心指数；欧洲央行管 委利卡宁发表演说。 6月10日(三)：澳洲6月消费者信心指数、英国及法国4月工业生産；日本第二季大型制 造业景气判断指数；经济合作暨发展组织召开2015年税务会议(至11日)；英国央行总裁和财 长讲话；新西兰央行政策会议；日本央行审议委员佐藤健裕发表演说。 6月11日(四)：美国5月进出口物价及零售销售；美国4月企业库存；中国5月工业增加值 ；中国5月工业增加值；中国1-5月固定资産投资(不含农户)；韩国5月进出口物价；法国第 一季非农就业岗位修正值；澳洲5月就业人口及失业率；英国预算责任办公室年度财政可持 续性报告；韩国央行利率决议；加拿大央行金融体系检视报告；德国央行首席经济学家Jens Ulbrich发表讲话。 6月12日(五)：美国6月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国5月最终需求生産者 物价指数(PPI)；欧元区4月工业生産；日本4月工业生産修正值。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.275 31.032 30.983-31.320 31.300 11.77 5.70 元太外汇经纪公司 31.275 31.030 30.985-31.320 31.300 6.42 3.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.025/-0.010 美元/台币六个月期 -0.080/-0.055 -0.105/-0.080 (完)