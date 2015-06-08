《汇市简讯》英镑/美元走高，受美国总统评论强势美元传闻推升

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 英镑/美元升至1.5305美元，美国总统被引述评论美元的报导，令美元受到打击
* 彭博引述法国官员报导称，美国总统奥巴马表示，强势美元是个问题
* 1.5305美元=上周五美国就业数据公布后，英镑触及低点1.5191以来的高位
* 亚洲盘区间在1.5239-1.5274
* 英国央行总裁卡尼周三将在伦敦市长官邸年度晚宴发表演说
* 卡尼在2014年6月同一场合的演说中，立场意外鹰派，曾激励英镑上扬(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。