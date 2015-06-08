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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 15:45 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走高，受美国总统评论强势美元传闻推升

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* 英镑/美元升至1.5305美元，美国总统被引述评论美元的报导，令美元受到打击

* 彭博引述法国官员报导称，美国总统奥巴马表示，强势美元是个问题

* 1.5305美元=上周五美国就业数据公布后，英镑触及低点1.5191以来的高位

* 亚洲盘区间在1.5239-1.5274

* 英国央行总裁卡尼周三将在伦敦市长官邸年度晚宴发表演说

* 卡尼在2014年6月同一场合的演说中，立场意外鹰派，曾激励英镑上扬(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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