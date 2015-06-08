《中国新债预测》国开行五期债定位稍低于二级，方向不明朗需求偏中性

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年增发债

* 期限及招标金额：1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元

* 招标时间: 1/3/5年：6月9日9:30-10:30；7/10年：9:30-11:10

* 受访人数: 10位(券商和银行)

* 预测区间: 2.53%-2.67%；3.39%-3.48%；3.67%-3.76%；3.99%-4.07%；3.99%-4.04%

* 预测均值: 2.60%；3.45%；3.74%；4.04%；4.03%

路透北京6月8日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发1-10年五期固息债。路透调查显示，近期利率债供给步伐加密压制机构做多动力，现券持续盘整观望气氛偏浓；但宽裕资金面支撑需求，预计明日新债整体定位稍低于二级，短债需求或继续好于长债。

交易员表示，目前债市缺乏方向，交投清淡，明日又有CPI、PPI等发布，届时还要关注宏观数据的影响。

“感觉最近利率债招标也就那样吧，无论是利率还是倍数都没啥惊喜或惊吓...估计明天也应是略低或持平于二级。”北京一券商交易员称。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.6701%、3.5271%、3.7913%、4.0602%和4.0432%。

明日招标五期债为国开行2015年第11、七、八、九和10期金融债增发品种，票面利率依次为3.19%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：

2015第11、7、8、9、10期增发债

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发行上限 1/5/7年50亿元；3年60亿元；10年70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 6月11日

起息日 1年：5月12日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日

分销期 6/10-6/11

上市日 6月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%