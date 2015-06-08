《汇市简讯》美元/日圆跌势引发良好买盘

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 彭博引述法国官员报导称，美国总统奥巴马表示强势美元是个问题，此后美元/日圆下跌
* 欧洲汇市盘初报125.50，此后跌至124.99，该处有逢低吸纳买家，而且日本帐户亦买入
* 稍后反弹至125.22，今天纽约汇市交易时段处于125.00的期权将到期
* 亚洲汇市高点为125.68，上周五美国公布非农就业数据后曾触及数年高位125.86，在125.80有大笔卖单
* 下一道期权障碍为126.00，往上直到130.00的每个整数关口都是障碍。(完)
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南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=
欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX= (编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。