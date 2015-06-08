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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 16:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌势引发良好买盘

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* 彭博引述法国官员报导称，美国总统奥巴马表示强势美元是个问题，此后美元/日圆下跌

* 欧洲汇市盘初报125.50，此后跌至124.99，该处有逢低吸纳买家，而且日本帐户亦买入

* 稍后反弹至125.22，今天纽约汇市交易时段处于125.00的期权将到期

* 亚洲汇市高点为125.68，上周五美国公布非农就业数据后曾触及数年高位125.86，在125.80有大笔卖单

* 下一道期权障碍为126.00，往上直到130.00的每个整数关口都是障碍。(完)

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全部现汇报价 FX= (编译 于春红; 审校 徐文焰)

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