菲律宾经济：今年可能无法实现7-8%的经济增长目标

“有鉴于第一季和前几年的表现，8%的确是比较高了；但这不应阻碍我们激励经济增长率达到7-8%的目标水平，”Abad说。

菲律宾统计局周四公布，1-3月当季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，为六年来的最低按季增幅：去年第四季为增长2.5%。

然而菲律宾央行总裁泰谭柯称，他认为没有理由放宽货币政策来刺激经济活动，因为未来几个月的政府基建支出料将增加。

他还指出，通胀可能跌破目标区间2-4%，不过厄尔尼诺天气徘徊不去，可能引发物价上涨风险。

“眼下正如我们所看到的，通胀预期受到良好控制，”泰谭柯在发给记者的电邮中表示。“为经济提供更多支撑的动力也不足。”