菲律宾经济：今年可能无法实现7-8%的经济增长目标

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“有鉴于第一季和前几年的表现，8%的确是比较高了；但这不应阻碍我们激励经济增长率达到7-8%的目标水平，”Abad说。
菲律宾统计局周四公布，1-3月当季经季节调整后的国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，为六年来的最低按季增幅：去年第四季为增长2.5%。
然而菲律宾央行总裁泰谭柯称，他认为没有理由放宽货币政策来刺激经济活动，因为未来几个月的政府基建支出料将增加。
他还指出，通胀可能跌破目标区间2-4%，不过厄尔尼诺天气徘徊不去，可能引发物价上涨风险。
“眼下正如我们所看到的，通胀预期受到良好控制，”泰谭柯在发给记者的电邮中表示。“为经济提供更多支撑的动力也不足。”
菲律宾央行5月14日连续第五次维持指标利率在4.0%不变，下次政策检视会议将在6月25日召开。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。