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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 16:16 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透6月8日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五跌势在1.1050寻获支撑，必须守住此价位方能保住上行动能。需要回升至1.1220区间之上，才能再次挑战上周高点1.1380以及5月高点1.1480。

美元/日圆：上周攻上125.85，再度改写多年来新高，延续上探下一道目标126.85的走势。前波高点125.00现下应该会转为支撑，唯有跌破123.60才有可能出现较为深度的回档。

英镑/美元：只要守在位于1.5170及1.5190的50日及100日均线之上，则仍将保有从近期低点上行的趋势。若跌破1.5170将回探1.5000。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1156 1.1111 +0.41 -7.78 1.2097

美元/日圆 125.31 125.61 -0.24 +4.70 119.68

欧元/日圆 139.78 139.56 +0.16 -3.45 144.77

美元/瑞郎 0.9379 0.9390 -0.12 -5.65 0.9941

英镑/美元 1.5269 1.5270 -0.01 -1.95 1.5573

美元/加元 1.2438 1.2437 +0.01 +7.06 1.1618

澳元/美元 0.7628 0.7627 +0.01 -6.61 0.8168

新西兰元/美元 0.7057 0.7044 +0.18 -9.49 0.7797

欧元/瑞郎 1.0464 1.0440 +0.23 -12.99 1.2026

欧元/英镑 0.7305 0.7275 +0.41 -5.80 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3515 9.3078 +0.47 -1.24 9.4688

美元/挪威克朗 7.9135 7.9479 -0.43 +5.91 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)

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