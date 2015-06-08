美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透6月8日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周五跌势在1.1050寻获支撑，必须守住此价位方能保住上行动能。需要回升至1.1220区间之上，才能再次挑战上周高点1.1380以及5月高点1.1480。
美元/日圆：上周攻上125.85，再度改写多年来新高，延续上探下一道目标126.85的走势。前波高点125.00现下应该会转为支撑，唯有跌破123.60才有可能出现较为深度的回档。
英镑/美元：只要守在位于1.5170及1.5190的50日及100日均线之上，则仍将保有从近期低点上行的趋势。若跌破1.5170将回探1.5000。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1156 1.1111 +0.41 -7.78 1.2097
美元/日圆 125.31 125.61 -0.24 +4.70 119.68
欧元/日圆 139.78 139.56 +0.16 -3.45 144.77
美元/瑞郎 0.9379 0.9390 -0.12 -5.65 0.9941
英镑/美元 1.5269 1.5270 -0.01 -1.95 1.5573
美元/加元 1.2438 1.2437 +0.01 +7.06 1.1618
澳元/美元 0.7628 0.7627 +0.01 -6.61 0.8168
新西兰元/美元 0.7057 0.7044 +0.18 -9.49 0.7797
欧元/瑞郎 1.0464 1.0440 +0.23 -12.99 1.2026
欧元/英镑 0.7305 0.7275 +0.41 -5.80 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3515 9.3078 +0.47 -1.24 9.4688
美元/挪威克朗 7.9135 7.9479 -0.43 +5.91 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧; 审校 高琦)
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