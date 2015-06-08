美元/日圆：上周攻上125.85，再度改写多年来新高，延续上探下一道目标126.85的走势。前波高点125.00现下应该会转为支撑，唯有跌破123.60才有可能出现较为深度的回档。

英镑/美元：只要守在位于1.5170及1.5190的50日及100日均线之上，则仍将保有从近期低点上行的趋势。若跌破1.5170将回探1.5000。