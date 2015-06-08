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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 16:25 BJT

《全球汇市》美元脱离就业报告出炉后触及的高位，德国数据支撑欧元

然而，欧元仍可能很难施展拳脚，因仍受希腊债务问题氛围改变牵动。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1134 1.1111 +0.21 -7.96 1.2097

美元/日圆 125.42 125.61 -0.15 +4.80 119.68

欧元/日圆 139.65 139.56 +0.06 -3.54 144.77

美元/瑞郎 0.9394 0.9390 +0.04 -5.50 0.9941

英镑/美元 1.5262 1.5270 -0.05 -2.00 1.5573

美元/加元 1.2451 1.2437 +0.11 +7.17 1.1618

澳元/美元 0.7621 0.7627 -0.08 -6.70 0.8168

新西兰元/美元 0.7052 0.7044 +0.11 -9.55 0.7797

欧元/瑞郎 1.0461 1.0440 +0.20 -13.01 1.2026

欧元/英镑 0.7292 0.7275 +0.23 -5.97 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3493 9.3078 +0.45 -1.26 9.4688

美元/挪威克朗 7.9316 7.9479 -0.21 +6.15 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 徐文焰/于春红/汪红英/张明钧; 审校 艾茂林/高琦/蔡美珍)

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