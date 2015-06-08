《全球汇市》美元脱离就业报告出炉后触及的高位，德国数据支撑欧元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
然而，欧元仍可能很难施展拳脚，因仍受希腊债务问题氛围改变牵动。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1134 1.1111 +0.21 -7.96 1.2097
美元/日圆 125.42 125.61 -0.15 +4.80 119.68
欧元/日圆 139.65 139.56 +0.06 -3.54 144.77
美元/瑞郎 0.9394 0.9390 +0.04 -5.50 0.9941
英镑/美元 1.5262 1.5270 -0.05 -2.00 1.5573
美元/加元 1.2451 1.2437 +0.11 +7.17 1.1618
澳元/美元 0.7621 0.7627 -0.08 -6.70 0.8168
新西兰元/美元 0.7052 0.7044 +0.11 -9.55 0.7797
欧元/瑞郎 1.0461 1.0440 +0.20 -13.01 1.2026
欧元/英镑 0.7292 0.7275 +0.23 -5.97 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3493 9.3078 +0.45 -1.26 9.4688
美元/挪威克朗 7.9316 7.9479 -0.21 +6.15 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰/于春红/汪红英/张明钧; 审校 艾茂林/高琦/蔡美珍)
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