路透基点：海隆控股1亿美元三年期贷款启动

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼 簿记行中信银行(国际)和花旗集团已经为海隆控股启动1亿美元三年期定 期贷款。 这笔贷款能以美元或港元提取，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR )或香港银行同业拆息(Hibor)加码320个基点，平均期限为2.75年。在7月 3日前承贷的银行可以达到10个基点的优惠费。 银行受邀以两个层级参贷：承贷1,500万美元或以上为牵头行，获得 综合收益356个基点，费用90个基点；承贷1,000-1,400万美元为主办行， 获得综合收益349个基点，费用70个基点。综合收益包括优惠费。 筹得资金将用于为2014年4月取得的1亿美元三年期贷款和2013年9月 取得的2亿美元三年期贷款提供再融资，以及用于运营资本。 周五将在香港举行路演。银行回复截止日期为7月10日。 2014年那笔贷款的牵头行为汇丰控股，最高综合收益为380个基点， 利率为Libor或Hibor加码325个基点，费用为165个基点。 2013年贷款牵头行为德意志银行和汇丰控股，最高综合收益为370个 基点，利率为Libor加码330个基点，费用为110个基点。 海隆控股是香港上市公司，是一家为石油天然气开发提供高端油田设 备及综合油田技术服务的大型上市实体企业集团。(参考公司网站here)(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)