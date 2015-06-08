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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 16:23 BJT

《汇市简讯》白宫否认奥巴马称强势美元是个问题

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* 美国高级官员否认奥巴马表示强势美元是个问题

* “总统没说强势美元是个问题”(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 龚芳)

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