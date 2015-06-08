版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 16:33 BJT

中国新债：江西下周一招标发行417亿元一般地方债，其中新增债券137亿

路透上海6月8日 - 中国江西省周一公告称，将于下周一(15日)公开招标发行417亿元人民币一般地方债，其中置换一般债券280亿元，新增一般债券137亿元。

其中，三年期品种计划发行规模41.7亿元，五、七、10年期均为125.1亿元。新世纪资信评估对上述债券评级均为AAA。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月15日上午10:00-10:40。6月16日开始计息，6月16日至18日进行分销。

标位限定上，投标标位区间为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐