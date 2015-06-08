《汇市简讯》欧元兑美元小幅回档，此前白宫否认美元汇率评论报导

0819GMT * 先前有报导指出，美国总统奥巴马称强势美元是一大问题，但该报 导已遭到白宫否认 * 欧元/美元回跌3个跳动点至1.1130区间 * 回跌幅度有限，意味着市场欧元空头打算了结更多获利 * 投机客持有的欧元净空单减少，但规模仍相当庞大，高达16.1万口 * 早在美国非农就业报告公布前，核心美元多单大幅增加(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 龚芳)