版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 16:27 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元小幅回档，此前白宫否认美元汇率评论报导

0819GMT
    
    * 先前有报导指出，美国总统奥巴马称强势美元是一大问题，但该报
导已遭到白宫否认
    * 欧元/美元回跌3个跳动点至1.1130区间
    * 回跌幅度有限，意味着市场欧元空头打算了结更多获利
    * 投机客持有的欧元净空单减少，但规模仍相当庞大，高达16.1万口
    * 早在美国非农就业报告公布前，核心美元多单大幅增加(完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 龚芳)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐