中国基金：富国基金周一起发行煤炭分级基金，A份额基准为定存+5%

路透上海6月8日 - 中国富国基金管理公司周一起发行富国中证煤炭指数分级证券投资基金，其A份额的约定收益基准为一年期定期存款利率+5%，这是目前分级股票基金中第二只A份额采用“定存+5%”（目前相当于年利7.25%)的业内最高基准。

分级基金一般分为母基金、A份额和B份额，A和B份额分别投资固定收益和股票，其配比多数为1：1。简单而言，相当于B份额借入A份额资金后加杠杆投资，在优先保证A份额本金及约定收益后，剩余资产归B份额所有。

目前市场上分类基金A份额的约定收益基准是按现有定存利率水平上加点或上浮成数或两者皆使用，折算后大多在年化5-7%内，只有3月发行的前海开源中航军工指数分级基金A类基金首次采用“定存+5%”基准，相当于年利7.25%。

“基准利率高，对A类基金持有人有利，但对B类基金持有人而言，资金成本就高了。”上海一基金公司人士表示，目前业内A份额的隐含收益率在6.8%左右。

富国基金公告显示，富国中证煤炭指数分级自周一起售，自下周五（19日）截止。

富国基金管理公司目前管理着七个分级基金，例如创业板指数分级、军工指数分级、互联网指数分级等。（完）