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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 16:49 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月8日

路透香港6月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:47时，1港
元=0.80044人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为40.33%，高
于上交易日收盘的35.79%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                      5.63           6.69         1.05
 建设银行                                      7.37           7.89         1.17
 中国银行                                      5.17           5.35         1.21
 农业银行                                      4.12           4.25         1.21
 招商银行                                     21.13          25.15         1.05
 中信银行                                      8.49           6.72         1.58
 交通银行                                      8.94           8.42         1.33
 民生银行                                     11.10          10.78         1.29
 中国人寿                                     38.48          36.15         1.33
 中国平安                                     91.99         114.60         1.00
 中国太保                                     35.67          41.70         1.07
 中信证券                                     33.48          31.65         1.32
 新华人寿                                     70.06          50.30         1.74
 海通证券                                     28.34          25.20         1.40
 华能国际                                     12.53          10.68         1.47
 大唐发电                                      9.07           4.50         2.52
 华电国际                                      9.79           8.85         1.38
 中煤能源                                     10.22           4.82         2.65
 中国神华                                     23.90          19.24         1.55
 中国石油                                     13.33           9.02         1.85
 兖州煤业                                     17.72           7.10         3.12
 中国石化                                      8.17           6.66         1.53
 上海石化                                      9.86           3.87         3.18
 中海油服                                     30.86          14.30         2.70
 仪征化纤                                     10.74           3.83         3.50
 中国铝业                                     10.39           4.63         2.80
 江西铜业                                     28.51          14.90         2.39
 洛阳钼业                                     18.10           6.75         3.35
 紫金矿业                                      6.64           3.12         2.66
 马钢股份                                      6.99           2.95         2.96
 鞍钢股份                                      8.23           6.21         1.66
 重庆钢铁                                      6.66           2.39         3.48
 海螺水泥                                     27.07          32.45         1.04
 洛阳玻璃                                     25.07           7.60         4.12
 京城机电                                     15.56           5.87         3.31
 中联重科                                     10.22           5.97         2.14
 金隅股份                                     13.74           8.09         2.12
 中国国航                                     13.48           9.37         1.80
 东方航空                                     10.99           6.43         2.14
 南方航空                                     11.77           8.59         1.71
 中国远洋                                     14.93           5.61         3.32
 中海集运                                     10.57           3.49         3.78
 中集集团                                     31.17          21.65         1.80
 中海发展                                     13.35           5.90         2.83
 宁沪高速                                     10.21          10.82         1.18
 深高速                                       11.19           6.61         2.11
 成渝高速                                      9.07           3.82         2.97
 皖通高速                                     17.19           9.18         2.34
 广深铁路                                      8.62           5.14         2.10
 中国南车                                     32.40          15.68         2.58
 中国交建                                     20.30          13.18         1.92
 中国铁建                                     24.34          14.40         2.11
 中国中铁                                     22.05          10.18         2.71
 长城汽车                                     49.92          46.55         1.34
 比亚迪                                       74.95          51.15         1.83
 广汽集团                                     14.82           7.74         2.39
 青岛啤酒                                     56.82          50.50         1.41
 白云山                                       44.61          30.90         1.80
 新华制药                                     16.59           7.83         2.65
 海信科龙                                     14.51           7.19         2.52
 南京熊猫                                     27.35          10.06         3.40
 晨鸣纸业                                     11.50           5.88         2.44
 上海医药                                     30.07          24.30         1.55
 中兴通讯                                     31.63          22.35         1.77
 东方电气                                     30.25          16.96         2.23
 潍柴动力                                     35.58          25.85         1.72
 东北电气                                      8.89           3.18         3.49
 广船国际                                     72.41          32.75         2.76
 经纬纺机                                     26.97          11.94         2.82
 昆明机床                                      8.84           3.52         3.14
 一拖股份                                     18.40           7.02         3.27
 北辰实业                                      8.13           3.58         2.84
 创业环保                                     17.50           7.47         2.93
 中国中冶                                     10.22           4.03         3.17
 金风科技                                     25.29          18.90         1.67
 丽珠                                         88.30          59.50         1.85
 万科                                         16.08          21.35         0.94
 郑煤机                                       15.82           6.49         3.05
 大连港                                        9.71           3.93         3.09
 山东墨龙                                     16.22           5.29         3.83
 浙江世宝                                     52.01          15.50         4.19
 复星医药                                     36.19          30.95         1.46
 光大银行                                      6.38           5.18         1.54
 东江环保                                     69.96          46.60         1.88
 上海电气                                     22.74           7.92         3.59
 广发证券                                     29.74          24.65         1.51
 华泰证券                                     31.29          25.20         1.55
  
                                                                                                
                                                        
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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