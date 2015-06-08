离岸人民币：4月渣打人民币环球指数跌0.8%，近期料将回升--渣打

路透上海6月8日 - 渣打银行 最新公布数据显示，4月渣打人民币环球指数小幅下降至2,154点水平，较上月下降0.8%，创2012年10月该指数成立以来首次环比下跌，受跨境支付和点心债券放缓影响。

渣打报告并指出，受益于市场对人民币明显回暖及近期一连串的政策自由化，渣打预期该指数将在近期回升。如人民币能在今年纳入SDR（特别提款权），将立刻增加全球人民币资产的多元化。这亦有助缓和外汇市场压力，并及更有利点心债市场发展。

“在岸人民币汇率自4月开始稳定，使外汇交易渐趋平稳，但人民币汇率稳定未能抵销存款及点心债这两个参数的影响。”渣打报告指出。

渣打银行在报告中称，外汇交易在4月时仍是支撑指数的主要动力，月增0.8百分点，但增幅仍低于3月的2.5百分点。

贸易结算及点心债四月时分别较上月下跌0.34百分点及1.24百分点，使指数较上月减少0.8%，渣打报告并指出，而在四月，点心债在指数中已连续九个月下跌。

渣打报告称，总体跨境支付减少，可能是第一季在岸人民币汇率波动的影响延后。

对于指数走向，渣打预期离岸人民币存款在未来数月将因沪港通南向交易增加而成长，台湾的人民币存款亦持续增加，预计台湾今年底的人民币存款量将由2014年的3,023亿人民币，成长至4,000亿人民币。

渣打在报告中还表示，7月即将实施的中港基金互认计划(MRF)及预期在下半年推行合格境内个人投资者计划(QDII2)，将进一步增加人民币的使用。

另外，中国人民银行近期开放离岸人民币结算行及境外参与银行投资在岸债券回购市场，这些支持措施将增加双向跨境人民币流动及离岸人民币流动性，并展现了中国加快开放资本帐的承诺，有利人民币纳入国际货币基金组织SDR(特别提款权)货币篮子，使人民币持续国际化。

“我们认为人民币今年被纳入SDR的机率是60%，在审核SDR期间，中国资本帐自由化的步伐将明显加快。”渣打在报告中称。