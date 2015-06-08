欧洲汇市：英镑兑欧元走低，因德债收益率上扬

英镑兑欧元 周一贬值0.4%至0.7304英镑，距离上周触及的四周低点0.7387不远。

英镑兑美元 小跌0.2%至1.5250，稍早一度升至1.5305的高点，因有报导指出，美国总统奥巴马指称强势美元是一大问题，但之后白宫出面否认相关报导，美元因而回升，导致英镑兑美元回落。

“英镑最近几周被欧元及美元牵动着起起落落，”法国兴业汇率策略师Alvin Tan表示，他称英镑近几周看欧元及美元走势脸色的成分较大，超过受到英国情势发展影响。

但投资人周三将关注英国央行总裁卡尼在年度伦敦市长官邸演说内容，去年他在同一场合出人意料地暗示利率上调将早于市场预期，引发英镑大幅且持续性的上涨。

“由于第一季经济活动数据较预期疲软，CPI同比下跌，尽管可能是暂时现象，但若卡尼重申如今已经众所周知的干预论点，那么这将至少和去年一样令人意外，”RBC策略师在一份研究报告中称。

“他有关汇率相对偏高的评论将会受到密切关注。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价