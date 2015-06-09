台湾经济指标预测--6月9日至8月20日

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 3.75% 6/23 1600 外销订单 5月 -- -4.0% 6/24 1600 工业生产 5月 -- +1.06% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.53% 6/25 1700(估) 重贴现率 第二季 1.875% * 7月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 7/6 1610 外汇存底 6月底 -- 4,189.58亿美元 7/7 0830 消费者物价指 6月 -- -0.73% 数(CPI) *7/7 1600 出口 6月 -- -3.8% * 8月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差220亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1630 经济成长率 第一季 -- +3.37%(统计值) (统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)