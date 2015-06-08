路透基点：海通国际证券再度入市，筹组20亿港元联贷--TRLPC

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，海通国际证券集团再度入市寻求办理一笔20亿港元(2.58亿美元)三年期子弹式贷款，仅仅约两个月前，海通刚签署一笔60亿港元贷款。

最新这笔贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)为中银香港、交通银行香港分行、汇丰、工银亚洲及华侨永亨银行。汇丰为额度代理行。

贷款分为A和B两部分，A为8亿港元定期贷款，B为12亿港元循环贷款。

贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码180个基点，加码幅度低于4月的60亿港元贷款。

承贷1.5亿港元或以上的银行，取得综合收益210个基点及牵头行头衔，其中前端费90个基点；承贷7,000万至1.4亿港元者，综合收益200个基点，费用60个基点。

循环贷款动用比例若达50%以上，则有一笔50个基点的承诺费，若低于50%，则有65个基点的承诺费。

贷款资金用于一般企业用途。

回覆期限6月19日，预定6月26日签约。

4月那笔贷款的牵头行为中银香港、交通银行香港分行、汇丰和工银亚洲，最初贷款目标为40亿港元。最高综合收益为240个基点，利率较Hibor加码200个基点，费用是120个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)