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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 17:08 BJT

《台湾新债预测》台湾中油五年期无担债得标利率料落在1.30-1.33%

路透台北6月8日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周二(9日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.30-1.33%、1.58-1.63%与1.80-1.85%。

交易商表示，由于目前整体市场资金明显宽裕，且今年以来公司债发行金额800亿台币较去年同期减少约50%，金融机构间补券需求持续存在，本次得标利率料稍低于4月底台电五年期公司债标售的1.35%，不排除进一步向1.30%靠拢；至于10年长券端则因买盘较为有限，较不受市场青睐。

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.30%，最高在1.35%；七年期最低预估在1.57%，最高在1.65%；10年期最低预估在1.80%，最高在1.90%。

台湾中油将在周二竞标，其中五、七年及10年期预计分别发行50亿、20亿及30亿，预定发行100亿台币，各年期可增减50%，发行上限为150亿，预计8月发行。

中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。

台湾最大公司债发行单位--台电4月底公布，无担保公司债标售五年券得标利率为1.35%，发行金额24亿台币。该得标利率不仅落在市场预估区间的下缘，亦创台电同年期公司债得标利率近两年新低。七年券得标利率则为1.65%，发行金额17亿；10年券得标利率为1.90%，发行金额23亿。 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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