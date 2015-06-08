《台湾新债预测》台湾中油五年期无担债得标利率料落在1.30-1.33%

路透台北6月8日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周二(9日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.30-1.33%、1.58-1.63%与1.80-1.85%。

交易商表示，由于目前整体市场资金明显宽裕，且今年以来公司债发行金额800亿台币较去年同期减少约50%，金融机构间补券需求持续存在，本次得标利率料稍低于4月底台电五年期公司债标售的1.35%，不排除进一步向1.30%靠拢；至于10年长券端则因买盘较为有限，较不受市场青睐。

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.30%，最高在1.35%；七年期最低预估在1.57%，最高在1.65%；10年期最低预估在1.80%，最高在1.90%。

台湾中油将在周二竞标，其中五、七年及10年期预计分别发行50亿、20亿及30亿，预定发行100亿台币，各年期可增减50%，发行上限为150亿，预计8月发行。

中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。