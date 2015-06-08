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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 17:26 BJT

重发-《汇市简讯》英镑/美元走贬，因白宫否认总统称强势美元是个问题

(重发以调整格式)

路透6月8日 - 0900 GMT

* 英镑/美元跌至1.5224，此前白宫否认奥巴马总统指称强势美元是个问题

* 1.5224美元为盘中低位，1.5269美元为亚洲盘低点

* 彭博先前援引一位法国官员谈话称，奥巴马表示美元强势是个问题；英镑/美元闻讯一度扬升至1.5305

* 1.5191(周五于美非农就业数数出炉后所创低位)，及1.5173(100日均线切入位)为支撑所在　(完)

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