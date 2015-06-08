重发-《汇市简讯》英镑/美元走贬，因白宫否认总统称强势美元是个问题

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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路透6月8日 - 0900 GMT
* 英镑/美元跌至1.5224，此前白宫否认奥巴马总统指称强势美元是个问题
* 1.5224美元为盘中低位，1.5269美元为亚洲盘低点
* 彭博先前援引一位法国官员谈话称，奥巴马表示美元强势是个问题；英镑/美元闻讯一度扬升至1.5305
* 1.5191(周五于美非农就业数数出炉后所创低位)，及1.5173(100日均线切入位)为支撑所在 (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。