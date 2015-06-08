亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受上海期胶跌势拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
美元兑日圆 上周五触及13年高点，但周一下跌，因之前有媒体报导称，美国政府对强势美元感到不安。美元在亚洲尾盘报125.37日圆。
上海期交所主力9月期胶合约 下跌110元人民币，收报每吨14,275元(2,300.71美元)。
“在上周初触及16个月高点后，专注于技术图的投资者认为，指标期胶将上探280日圆高点，但这些投资者现在认为市场可能会下探低点，”该交易商表示。
TOCOM 11月期胶上周二一度升至每公斤247.9日圆，为2014年1月24日以来最高，较4月低点上涨28%，但对涨势过快的担忧导致该合约承压。
新加坡SICOM近月7月橡胶合约 最新报每公斤157.1美分，下滑4.3美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/汪红英；审校 蔡美珍/李春喜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。