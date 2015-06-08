亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受上海期胶跌势拖累

美元兑日圆 上周五触及13年高点，但周一下跌，因之前有媒体报导称，美国政府对强势美元感到不安。美元在亚洲尾盘报125.37日圆。

“在上周初触及16个月高点后，专注于技术图的投资者认为，指标期胶将上探280日圆高点，但这些投资者现在认为市场可能会下探低点，”该交易商表示。