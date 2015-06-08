中国新债：宁夏下周一将发行70亿元一般地方债，其中50亿为新增债券

路透上海6月8日 - 中国宁夏回族自治区周一公告，将于下周一(15日)招标发行共计70亿元人民币四期一般地方债，其中50亿元为新增债券。

具体期限公布上，三年期品种计划发行规模7亿元，五、七、10年期均为21亿元。大公国际资信评估对上述债券评级均为AAA。

上述四期债采用单一价格(荷兰式)招标方式，标的为利率，具体招标时间为6月15日下午14:00-14:40。6月16日开始计息，6月18日发行结束。

标位限定上，投标区间仍为招标日前1-5个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限收益率算术平均值和上浮15%之间。

此前公开发行的一般地方债，利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。

江西省今日稍早公告，也将于下周一招标发行417亿元一般地方债，其中置换一般债券280亿元，新增一般债券137亿元。招标时间为当日上午10:00-10:40。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)