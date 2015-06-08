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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 17:47 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月8日

路透香港6月8日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             116.81                      58.84
 买入成交金额                   51.95                       32.94
 卖出成交金额                   64.85                       25.90
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      395,313,649    684,565,303   1,079,878,952
 2                   招商银行      378,313,486    378,577,624     756,891,110
 3                   海螺水泥      422,885,095     99,882,092     522,767,187
 4                   光大银行       47,397,326    462,079,323     509,476,649
 5                   中国中铁       53,412,980    234,090,618     287,503,598
 6                   兴业银行      103,987,559    156,492,680     260,480,239
 7                   工商银行       49,673,924    197,078,640     246,752,564
 8                   中信证券       72,111,043    142,425,592     214,536,635
 9                   贵州茅台      106,845,289     92,121,488     198,966,777
 10                  中国银行      145,420,758     38,064,989     183,485,747
 
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国中车        546,418,280    470,019,170   1,016,437,450
 2                 人和商业        179,950,700    156,709,460     336,660,160
 3                 中广核电力      130,778,980    126,343,160     257,122,140
 4                 中国银行        129,438,810     50,499,020     179,937,830
 5                 恒大地产         67,696,750    109,167,580     176,864,330
 6                 国美电器         65,865,280     94,154,880     160,020,160
 7                 交通银行         59,464,570     55,684,400     115,148,970
 8                 阿里影业         69,304,400     43,894,800     113,199,200
 9                 农业银行         89,698,160     13,599,350     103,297,510
 10                紫金矿业         14,950,900     76,387,920      91,338,820
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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