表格：沪港通活跃股一览--6月8日

路透香港6月8日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周一发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 116.81 58.84 买入成交金额 51.95 32.94 卖出成交金额 64.85 25.90 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 395,313,649 684,565,303 1,079,878,952 2 招商银行 378,313,486 378,577,624 756,891,110 3 海螺水泥 422,885,095 99,882,092 522,767,187 4 光大银行 47,397,326 462,079,323 509,476,649 5 中国中铁 53,412,980 234,090,618 287,503,598 6 兴业银行 103,987,559 156,492,680 260,480,239 7 工商银行 49,673,924 197,078,640 246,752,564 8 中信证券 72,111,043 142,425,592 214,536,635 9 贵州茅台 106,845,289 92,121,488 198,966,777 10 中国银行 145,420,758 38,064,989 183,485,747 ============================================================================ 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国中车 546,418,280 470,019,170 1,016,437,450 2 人和商业 179,950,700 156,709,460 336,660,160 3 中广核电力 130,778,980 126,343,160 257,122,140 4 中国银行 129,438,810 50,499,020 179,937,830 5 恒大地产 67,696,750 109,167,580 176,864,330 6 国美电器 65,865,280 94,154,880 160,020,160 7 交通银行 59,464,570 55,684,400 115,148,970 8 阿里影业 69,304,400 43,894,800 113,199,200 9 农业银行 89,698,160 13,599,350 103,297,510 10 紫金矿业 14,950,900 76,387,920 91,338,820 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)