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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 17:53 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受0.76水准的买盘支撑

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* 在0.76水准的买盘支撑了澳元/美元，0.7602为欧洲汇市早盘低位

* 此前二手传播消息指出，美国总统奥巴马指称强势美元是个问题后，澳元/美元涨至0.7655

* 白宫稍后否认奥巴马指称强势美元是个问题

* 停止位在0.7590 (0.7598为6月1日和5日低点)及0.7570

* 澳洲央行总裁史蒂文斯将在周三发表讲话

* 中国煤炭: 5月煤及褐煤进口1,425万吨，低于上月--海关 (完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张明钧)

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