香港个股：证监会指高银地产股权高度集中，投资者买卖股份应审慎行事

路透香港6月8日 - 香港证监会周一称，在中国从事房地产开发及经营马球会的高银地产 股权高度集中，当中95.16%股权集中于极少数股东手上，包括公司主席兼行政总统潘苏通，呼吁股东及有意投资者于买卖该公司股份时应审慎行事。

高银地产及其同系公司高银金融 上月20-29日期间股价曾大幅波动。证监会今天发出声明称，最近曾就高银地产的股权分布进行查讯，结果显示该公司于今年5月29日，有13名股东合期持有相当于公司已发行股本的30.75%，连同主要股东潘苏通持有的64.41%股权，合共达95.16%。因此，仅余4.84%已发行股本由其他投资者持有。

证监会指，今年3月16日至5月19日期间，高银地产的收市价由5.02港元急升449.8%至27.6港元，平均每日成交量约为390万股。公司3月17日曾公布获潘苏通告知指接获多间金融机构就公司私有化的可行性作出的建议，但至4月21日再发公告指私有化并无任何重大发展。

由5月20日至21日间，高银地产的期间股价曾大幅波动，收市价由27.6港元急跌48%至14.36港元，22-29日间股价再大幅反弹。平均每日成交量升至2,400多万股。