路透基点：土耳其Hema Endustri进入亚洲市场筹办2亿欧元再融资

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，土耳其 工程制造公司Hema Endustri AS在亚洲联贷市场筹办一笔2亿欧元(2.23亿 美元)五年期再融资。 瑞士信贷负责牵头，据一名消息人士称，贷款利率为欧元银行间拆放 款利率(Euribor)加码400个基点。 Hema Endustri成立于1971年，为汽车、农业及建筑业的原厂委托代 工(OEM)业者供应系统及零部件，同时也为矿业、航空业及国防工业提供 服务。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。