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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 18:14 BJT

路透基点：土耳其Hema Endustri进入亚洲市场筹办2亿欧元再融资

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，土耳其
工程制造公司Hema Endustri AS在亚洲联贷市场筹办一笔2亿欧元(2.23亿
美元)五年期再融资。
    
    瑞士信贷负责牵头，据一名消息人士称，贷款利率为欧元银行间拆放
款利率(Euribor)加码400个基点。
    
    Hema Endustri成立于1971年，为汽车、农业及建筑业的原厂委托代
工(OEM)业者供应系统及零部件，同时也为矿业、航空业及国防工业提供
服务。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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