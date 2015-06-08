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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 18:31 BJT

重发-《汇市简讯》新西兰央行本周降息还是不降？这是个问题

(重发以删去标题赘字) 1003GMT

* 新西兰央行周四召开会议，利率期货反映降息25个基点的机率为43%

* 若降息可能带动新西兰元/美元跌破0.70美元(2014年新西兰共升息100个基点)

* 相反，如果新西兰央行维持利率不变，可能引发对新西兰元空头部位的获利了结

* 0.7025为美国周五公布非农就业数据后创下的新西兰元/美元五年低点，0.7028为今天亚洲汇市低位

* 白宫否认彭博报导，报导称美国总统奥巴马说美元强势是问题

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周(6月16-17日)将召开会议。(完)

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