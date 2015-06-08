重发-《汇市简讯》新西兰央行本周降息还是不降？这是个问题

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(重发以删去标题赘字) 1003GMT
* 新西兰央行周四召开会议，利率期货反映降息25个基点的机率为43%
* 若降息可能带动新西兰元/美元跌破0.70美元(2014年新西兰共升息100个基点)
* 相反，如果新西兰央行维持利率不变，可能引发对新西兰元空头部位的获利了结
* 0.7025为美国周五公布非农就业数据后创下的新西兰元/美元五年低点，0.7028为今天亚洲汇市低位
* 白宫否认彭博报导，报导称美国总统奥巴马说美元强势是问题
* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)下周(6月16-17日)将召开会议。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 于春红; 审校)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。