国际油市：亚洲高硫柴油供应紧张而需求不断，帮助价差持稳

路透新加坡6月8日 - 交易员周一表示，亚洲高硫柴油供应紧张，因鲜有炼厂出售而需求坚挺，特别是来自印尼和巴基斯坦的需求。

交易员称，印尼Pertamina最近从SK Energy买入6月中发货的40万桶高硫柴油，价格为较新加坡现货报价每桶贴水0.20-0.25美元。这是该公司几个月来首次采购此类船货。

他们还补充道，SK Energy是亚洲此种柴油为数不多的几家供应商之一，而需求持续不断，从而令该品级柴油价差保持稳定。

“鉴于目前市场的紧绷情况，Pertamina支付的价差比我预想的要低，”一名新加坡交易员表示。不过另一名交易员称，由于目前正在进行合同谈判，SK Energy此举可能意在夺取市场份额。不过暂时未能联系到SK Energy就此事置评。

交易员表示，台湾中油公司出售30万桶含硫0.5%的柴油，7月从高雄装船，价格较新加坡报价每桶贴水1.75美元。买家细节无法证实。

他们补充称，该公司最初提供的是含硫0.25%、或500ppm的柴油，但最终出售了含硫量更高的品级。

交易员指，斯里兰卡的Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)从BB Energy购买了11万桶含硫500ppm的柴油和20万桶航煤，船期为7月19-20日。

交易员称，巴基斯坦国家石油公司向维多出售10,000吨6月20-30日装船的航煤，价格较中东报价升水7.84美元。

在新加坡现货市场达成三笔柴油交易，没有航煤交易达成。

壳牌从联合石化购买15万桶含硫500ppm的柴油，船期为6月23-27日，价格较新加坡6月22-26日均价每桶贴水0.30美元。

壳牌从雪佛龙购买15万桶含硫500ppm的柴油，船期为6月26-30日，价格较新加坡报价每桶贴水0.50美元。

Reliance出售23.5万桶含硫10ppm的柴油，船期为5月25-29日，价格较新加坡6月24-30均价每桶升水1.80美元。(完)

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