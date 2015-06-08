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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 18:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油从三个月高位回落，受累于需求担忧

路透吉隆坡6月8日 - 马来西亚棕榈油期货周一从逾三个月高位回落
，因市场担心需求减弱。不过马币(林吉特)跌至九年低点，以及马来西亚
计划变更生物柴油相关法规，限制了市场的跌幅。

    8月棕榈油期货 收跌0.3%至每吨2,333马币，盘中一度高见2
,362马币的3月5日以来高位。
    
    总成交量为36,762口，高于日均值35,000口。

    一家外国大宗商品经纪商的交易员说：“听说需求低迷。棕榈油价格
承压。”5月马来西亚棕榈油产品出口较前月飙升45%左右，不过市场上一
些人士怀疑强劲的需求能否持续。
    
    马币兑美元跌破2009年3月创下的低点3.7370，该水平为关键技术支
撑位，最低跌至3.7665，汤森路透数据显示为2006年1月以来最低。
    
    马来西亚一政府高级官员周一称，计划今年10月之前将生物柴油规定
比例从目前的7%上调至10%。马来西亚为全球第二大棕榈种植国。 
  (完)
          
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 (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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