CFTC报告：COMEX期金6月2日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透6月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(398,724口)
194,299 89,889 32,798 138,423 246,573 365,520 369,260 33,204 29,464
较5月26日变动(未平仓合约：减少13,237口)
2,348 2,632 -5,611 -6,117 -7,687 -9,380 -10,666 -3,857 -2,571
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
48.7 22.5 8.2 34.7 61.8 91.7 92.6 8.3 7.4
各类交易商数量(总计为299家)
128 96 69 52 46 215 185 (完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。