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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 19:55 BJT

CFTC报告：COMEX期金6月2日持仓报告(表)

路透6月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(398,724口)

194,299 89,889 32,798 138,423 246,573 365,520 369,260 33,204 29,464

较5月26日变动(未平仓合约：减少13,237口)

2,348 2,632 -5,611 -6,117 -7,687 -9,380 -10,666 -3,857 -2,571

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

48.7 22.5 8.2 34.7 61.8 91.7 92.6 8.3 7.4

各类交易商数量(总计为299家)

128 96 69 52 46 215 185 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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