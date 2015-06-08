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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 19:56 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月2日持仓报告(表)

路透6月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(442,014口)

114,879 172,633 105,000 184,827 122,840 404,706 400,473 37,308 41,541

较5月26日变动(未平仓合约：增加4,716口)

-5,644 -10,883 10,946 122 6,765 5,424 6,828 -708 -2,112

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.0 39.1 23.8 41.8 27.8 91.6 90.6 8.4 9.4

各类交易商数量(总计为389家)

119 122 140 100 94 308 292 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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