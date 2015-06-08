版本:
中国
市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 19:56 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货6月2日持仓报告(表)

路透6月8日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(187,675口)

72,881 42,636 21,783 77,336 113,652 172,000 178,071 15,675 9,604

较5月26日变动(未平仓合约：减少1,044口)

-9,200 -3,502 2,504 5,747 950 -949 -48 -95 -996

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.8 22.7 11.6 41.2 60.6 91.6 94.9 8.4 5.1

各类交易商数量(总计为256家)

102 66 72 53 57 189 173 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐