CFTC报告：NYMEX原油期货6月2日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透6月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,651,499口)
494,450 154,932 535,722 541,163 881,118 1571335 1571772 80,164 79,727
较5月26日变动(未平仓合约：增加37,102口)
-7,551 922 34,114 6,635 372 33,198 35,408 3,904 1,694
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.9 9.4 32.4 32.8 53.4 95.1 95.2 4.9 4.8
各类交易商数量(总计为350家)
111 110 152 86 105 280 304 (完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。