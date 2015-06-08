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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 19:56 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货6月2日持仓报告(表)

路透6月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,651,499口)

494,450 154,932 535,722 541,163 881,118 1571335 1571772 80,164 79,727

较5月26日变动(未平仓合约：增加37,102口)

-7,551 922 34,114 6,635 372 33,198 35,408 3,904 1,694

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.9 9.4 32.4 32.8 53.4 95.1 95.2 4.9 4.8

各类交易商数量(总计为350家)

111 110 152 86 105 280 304 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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