国际油市：亚洲汽油裂解价差处在近三周高位，受需求强劲支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月8日 - 亚洲汽油裂解价差周一处在近三周高位每桶17.63美元，交易员表示供给受到挤压的同时需求却强劲。
持续的汽油买兴支撑亚洲石脑油裂解价差。后者小升不到1%至每吨87.98美元，前一日跌至近一周低点。
一位在新加坡的交易员说：“石脑油主要受到汽油市场以及相对不错的石化利润率支撑...不过石化行业的石脑油供给并不缺乏，虽然中国仍在大举购买。”
联合石化在标购7月下半月运抵中国的3万吨石脑油。
市场出现有关韩国一家石化公司寻求7月起的12年石脑油供货合同的传闻，但未能加以证实。
交易员表示，石脑油市场低迷通常会吸引买家入市敲定长期合同。
新加坡现货交易中，Gunvor以每桶80.60美元的价格，向中石油出售一艘船期为6月23-27日的92号汽油船货。
托克以每桶84.20美元的价格，从PTT买入一艘船期为6月23-27日的95号汽油船货。
维多以每桶86.68美元的价格，从壳牌买入一艘船期为6月28日-7月2日的97号汽油船货。
维多以每吨558.50美元的价格，从壳牌买入一艘船期为8月上半月的石脑油船货。
Petro-Diamond以每吨558.00美元的价格，从BP买入一艘船期为8月上半月的石脑油船货。
Socar以每吨4.00美元的价格，向伊藤忠商事出售一笔7月下半月/8月下半月的价差合同。(完)
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(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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