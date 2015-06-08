版本:
中国
货币新闻 | 2015年 6月 8日 星期一 19:57 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货6月2日持仓报告(表)

路透6月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(748,391口)

186,312 235,141 125,628 388,546 276,995 700,486 637,764 47,905 110,627

较5月26日变动(未平仓合约：增加37,858口)

5,784 -341 11,649 18,373 27,279 35,806 38,587 2,052 -729

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.9 31.4 16.8 51.9 37.0 93.6 85.2 6.4 14.8

各类交易商数量(总计为637家)

161 228 210 151 187 448 511 (完) (编译 杜明霞；审校 王洋)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐