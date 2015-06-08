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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 19:58 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月2日持仓报告(表)

路透6月8日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年6月2日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,454,337口)

422,322 486,269 211,339 688,683 550,051 1322344 1247659 131,993 206,678

较5月26日变动(未平仓合约：增加20,019口)

-2,633 6,865 6,132 11,600 11,637 15,099 24,634 4,920 -4,615

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.0 33.4 14.5 47.4 37.8 90.9 85.8 9.1 14.2

各类交易商数量(总计为728家)

173 181 178 244 266 524 552 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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