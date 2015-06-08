CFTC报告：COMEX期铜6月2日持仓报告(表)

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透6月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年6月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(160,588口)
50,709 59,453 16,523 79,435 67,856 146,667 143,832 13,921 16,756
较5月26日变动(未平仓合约：减少12,034口)
-14,190 -3,822 2,233 1,052 -10,893 -10,905 -12,482 -1,129 448
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.6 37.0 10.3 49.5 42.3 91.3 89.6 8.7 10.4
各类交易商数量(总计为245家)
66 99 54 50 50 151 181 (完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。