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市场报道 | 2015年 6月 8日 星期一 19:59 BJT

CFTC报告：COMEX期铜6月2日持仓报告(表)

路透6月8日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年6月2日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,588口)

50,709 59,453 16,523 79,435 67,856 146,667 143,832 13,921 16,756

较5月26日变动(未平仓合约：减少12,034口)

-14,190 -3,822 2,233 1,052 -10,893 -10,905 -12,482 -1,129 448

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 37.0 10.3 49.5 42.3 91.3 89.6 8.7 10.4

各类交易商数量(总计为245家)

66 99 54 50 50 151 181 (完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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