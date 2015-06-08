欧洲政经：希腊债务谈判所剩时间不多--德国总理梅克尔

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透德国KRUEN 6月8日 - 德国总理梅克尔周一表示，希腊债务谈判所剩时间无几，如果希腊实施经济改革，则欧洲准备显示团结。
梅克尔称，在G7峰会上讨论全球经济所面临的风险时，涉及了希腊危机，但她不同意将此事件与2008年雷曼兄弟破产相比。
“我们希望希腊留在欧元区，但我们立场明确，即如果让我们与希腊团结一致的话，需要该国拿出提议并实施改革。”
“剩下的时间不多了。大家都在密集的工作。后天将是一个同希腊总理会谈的一个机会。现在每一天都很重要，”她说。(完)
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。