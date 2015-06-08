欧洲政经：希腊债务谈判所剩时间不多--德国总理梅克尔

路透德国KRUEN 6月8日 - 德国总理梅克尔周一表示，希腊债务谈判所剩时间无几，如果希腊实施经济改革，则欧洲准备显示团结。

梅克尔称，在G7峰会上讨论全球经济所面临的风险时，涉及了希腊危机，但她不同意将此事件与2008年雷曼兄弟破产相比。

“我们希望希腊留在欧元区，但我们立场明确，即如果让我们与希腊团结一致的话，需要该国拿出提议并实施改革。”

“剩下的时间不多了。大家都在密集的工作。后天将是一个同希腊总理会谈的一个机会。现在每一天都很重要，”她说。(完)