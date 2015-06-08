USDA报告：6月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 06/04/2015 05/28/2015 05/28/2015 06/05/2 014 初值 修正值 前值 小麦 302,725 365,031 359,693 550,994 燕麦 0 0 0 0 大麦 798 17,684 17,464 1,237 玉米 740,543 984,275 975,985 1,157,396 高粱 54,103 158,926 158,926 67,461 大豆 216,590 73,998 73,190 126,911 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 141,721 374,596 燕麦 0 0 大麦 798 821 玉米 32,646,501 34,834,339 高粱 7,416,358 3,490,196 大豆 47,172,577 42,247,069 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)