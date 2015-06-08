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货币新闻 | 2015年 6月 8日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：6月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
    一周截至日 06/04/2015    05/28/2015    05/28/2015    06/05/2
014    
                  初值         修正值          前值
    小麦       302,725       365,031       359,693       550,994
  
    燕麦             0             0             0             0
  
    大麦           798        17,684        17,464         1,237
  
    玉米       740,543       984,275       975,985     1,157,396
  
    高粱        54,103       158,926       158,926        67,461
  
    大豆       216,590        73,998        73,190       126,911
     
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦       141,721        374,596
    燕麦             0              0
    大麦           798            821
    玉米    32,646,501     34,834,339
    高粱     7,416,358      3,490,196
    大豆    47,172,577     42,247,069
 
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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