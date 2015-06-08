欧洲汇市：英镑兑欧元跌向一个月低位，因欧债收益率上升振欧元

路透伦敦6月8日 - 英镑兑欧元周一跌向一个月低位，受欧洲债券收益率(殖利率)上扬影响，延续为期两周的跌势。此轮跌势主要受欧元区债券遭大幅抛售及一系列弱于预期的英国数据拖累。

上周公布的数据显示，英国5月服务业增长放缓幅度为近四年来最大，这暗示经济降温持续的时间或许较先前预期更长。

另有数据显示，英国4月消费者物价指数(CPI)按年增幅降至零水准以下，为1960年代以来首见，扶助市场将英国央行明年升息的预期推后。许多人目前预计，英国央行在明年8月前也不会升息。

英镑兑欧元 周一下挫0.9%至0.7345英镑，距离上周触及的四周低点0.7387不远。

英镑兑美元 小跌0.1%，至1.5267美元，稍早一度升至1.5305的高点，因有报导指出，美国总统奥巴马指称强势美元是一大问题，但之后白宫出面否认相关报导，美元因而回升，导致英镑兑美元回落。

但投资人周三将关注英国央行总裁卡尼在年度伦敦市长官邸演说内容，去年他在同一场合出人意料地暗示利率上调将早于市场预期，引发英镑大幅且持续性的上涨。

“由于第一季经济活动数据较预期疲软，CPI同比下跌，尽管可能是暂时现象，但若卡尼重申如今已经众所周知的干预论点，那么这将至少和去年一样令人意外，”RBC策略师在一份研究报告中称。