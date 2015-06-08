欧洲汇市：英镑兑欧元跌向一个月低位，因欧债收益率上升振欧元

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦6月8日 - 英镑兑欧元周一跌向一个月低位，受欧洲债券收益率(殖利率)上扬影响，延续为期两周的跌势。此轮跌势主要受欧元区债券遭大幅抛售及一系列弱于预期的英国数据拖累。
上周公布的数据显示，英国5月服务业增长放缓幅度为近四年来最大，这暗示经济降温持续的时间或许较先前预期更长。
另有数据显示，英国4月消费者物价指数(CPI)按年增幅降至零水准以下，为1960年代以来首见，扶助市场将英国央行明年升息的预期推后。许多人目前预计，英国央行在明年8月前也不会升息。
英镑兑欧元 周一下挫0.9%至0.7345英镑，距离上周触及的四周低点0.7387不远。
英镑兑美元 小跌0.1%，至1.5267美元，稍早一度升至1.5305的高点，因有报导指出，美国总统奥巴马指称强势美元是一大问题，但之后白宫出面否认相关报导，美元因而回升，导致英镑兑美元回落。
但投资人周三将关注英国央行总裁卡尼在年度伦敦市长官邸演说内容，去年他在同一场合出人意料地暗示利率上调将早于市场预期，引发英镑大幅且持续性的上涨。
“由于第一季经济活动数据较预期疲软，CPI同比下跌，尽管可能是暂时现象，但若卡尼重申如今已经众所周知的干预论点，那么这将至少和去年一样令人意外，”RBC策略师在一份研究报告中称。
“他有关汇率相对偏高的评论将会受到密切关注。”(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。