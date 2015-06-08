欧洲股市：下跌，德志意银行急升约4%未能力挽狂澜

路透伦敦6月8日 - 欧洲股市周一走低，受累于欧债收益率和欧元上涨。德国最大银行德志意银行 周一急升约4%，因该行任命新的执行长，但未能抵销欧股的跌势。

德股DAX指数 收低1.18%，报11,064.92点，此为2月底来最低收位。德志意银行是今日DAX指数中唯一两家收升的成份股之一。DAX指数从4月触及的纪录高位回落超过10%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.94%，报1,529.08点。

交易商和分析师预计，欧元区股市短期升幅不大，且希腊和国际债权人的债务磋商仍未找到解决方法。希腊股市指数 收跌2.7%。

“公债收益率不断上升，且希腊债务磋商仍僵持不下，令投资者保持谨慎，”CMC Markets分析师Michael Hewson说。

欧洲能源股和矿业股下挫超过1%，因油价下滑，受中国燃料进口减少和石油输出国组织(OPEC)维持原油产量目标不变的决定拖累。

饮料集团帝亚吉欧(Diageo) 急升近7%，受一巴西亿万富翁考虑出价收购该公司的消息带动。欧洲最大的生物科技公司Actelion 上涨，因报导称Shire 有意买入该公司。

英国富时100指数 收跌0.21%，报6,790.04点。法股CAC指数 收低1.28%，报4,857.66点。