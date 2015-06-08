芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，跟随豆粕一起攀升

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥6月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，由豆粕合约领升，且受美国中西部西南部地区播种延迟的忧虑提振。
豆粕期货跳涨1.6%，至5月12日来最高，因中西部附近地区加工厂的现货供应紧张。
豆油期货收低，原油市场下跌为豆油带来压力。
出口需求强劲也支撑大豆。美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆总计216,590吨，多于预期。
交投最活跃的7月大豆合约 未能突破上周高位9.52美元后，大豆回落，收位低于日内高点。10日移动均线为市场提供支撑。
分析师预计，美国农业部报告将显示截至6月7日，大豆播种率为82%，较之前一周高仅11个百分点，较五年均值高1个百分点。
7月大豆合约 收涨6-1/2美分，报9.44-1/4美元。
7月豆粕期货 收升4.6美元，报309.5美元。
7月豆油期货 收跌0.68美分，报34.10美分。
今日CBOT大豆预估成交量为206,603口，豆粕为128,887口，豆油为147,827口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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