芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，跟随豆粕一起攀升

路透芝加哥6月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，由豆粕合约领升，且受美国中西部西南部地区播种延迟的忧虑提振。

豆粕期货跳涨1.6%，至5月12日来最高，因中西部附近地区加工厂的现货供应紧张。

豆油期货收低，原油市场下跌为豆油带来压力。

出口需求强劲也支撑大豆。美国农业部表示，最新一周出口检验美国大豆总计216,590吨，多于预期。

交投最活跃的7月大豆合约 未能突破上周高位9.52美元后，大豆回落，收位低于日内高点。10日移动均线为市场提供支撑。

分析师预计，美国农业部报告将显示截至6月7日，大豆播种率为82%，较之前一周高仅11个百分点，较五年均值高1个百分点。

7月大豆合约 收涨6-1/2美分，报9.44-1/4美元。

7月豆粕期货 收升4.6美元，报309.5美元。

7月豆油期货 收跌0.68美分，报34.10美分。

今日CBOT大豆预估成交量为206,603口，豆粕为128,887口，豆油为147,827口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)