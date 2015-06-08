全球金市：金价在连跌三日后小升，因美元走低和股市下滑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 金价周五触及11周低位
* 美国就业报告提振9月升息预期
* 黄金基金流出持续，损害市场人气
路透纽约/伦敦6月8日 - 金价周一在连跌三日后小升，因美元走低和股市下滑，但金价徘徊在11周低位附近，因周五美国就业数据燃点对美国可能在9月升息的预期。
1903 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,174美元。
美国8月期金 收升5.50美元，报每盎司1,173.60美元。
金价周五触及3月19日来最低1,162.35美元，此前数据显示上月美国就业增长速度较预期强劲。
就业报告提振美联储将在9月升息的预期，利率上升将令黄金的机会成本增加。
“金价仍可能继续下跌，但将取决于美国数据如何正面，”Natixis分析师Bernard Dahdah说。
分析师认为，黄金下一道主要支撑位在3月低位1,142美元附近。
股市下跌扶助支撑金价。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量进一步下降，在周五减少0.17%，至1月中来最低708.70吨。
现货铂金 升0.6%，报每盎司1,097.70美元。现货银 跌0.4%，报每盎司15.99美元。现货钯金 跌0.8%，报每盎司742.70美元。(完)
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