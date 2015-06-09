金砖国家：6月8日股汇市收盘纵览

路透6月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月8日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.51%或5.05点，报977.09点。

中国股市：沪综指收升2.2%续创逾七年新高，银行等金融股领涨

中国汇市：人民币续收跌贸易数据影响有限，红利月购汇压力上升

香港股市：收盘微涨，受内地大盘银行股涨势拉动

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巴西股市：指标Bovespa指数小跌，因巴西国家石油公司(Petrobras) 涨势被铁矿石出口商淡水河谷 的跌势所抵消。Bovespa指数 收跌0.31%，报52,809.63点。

巴西汇市：拉美货币上涨，因有报导称美国当局对美元近期升势感到不安，该报导随后被否认。国内影响因素甚少，雷亚尔兑美元 跟随拉美市场走势上涨，收报3.1079/99，上交易日收报3.1499/06。

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南非股市：小幅收跌，矿业类股领跌，因中国进口疲软引发对该国大宗商品需求的疑虑，金属价格下跌。指标Top-40指数 收低0.11%，至45,942点。大盘综合指数 下滑0.14%，报51,623点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因美元下跌和土耳其选举的不确定性

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印度股市：收低，因对雨季降雨低于平均水平的担忧，以及外资抛盘持续打压蓝筹股。指标BSE指数 收跌0.92%，报26,523.09点，为2014年10月20日以来最低收位。NSE指数 连续第六个交易日下跌，收跌0.87%，报8,044.15点，为12月17日以来最低点。

印度汇市：卢比兑美元 收报64.0900，上日收报63.75/63.76。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 略升，报923.23点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.42%，报502.81点。