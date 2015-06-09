金砖国家：6月8日股汇市收盘纵览

欧洲企业：沃尔沃汽车CEO称IPO是个选项，目前尚无计划--报导
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透6月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月8日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.51%或5.05点，报977.09点。
中国股市：沪综指收升2.2%续创逾七年新高，银行等金融股领涨
中国汇市：人民币续收跌贸易数据影响有限，红利月购汇压力上升
香港股市：收盘微涨，受内地大盘银行股涨势拉动
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巴西股市：指标Bovespa指数小跌，因巴西国家石油公司(Petrobras) 涨势被铁矿石出口商淡水河谷 的跌势所抵消。Bovespa指数 收跌0.31%，报52,809.63点。
巴西汇市：拉美货币上涨，因有报导称美国当局对美元近期升势感到不安，该报导随后被否认。国内影响因素甚少，雷亚尔兑美元 跟随拉美市场走势上涨，收报3.1079/99，上交易日收报3.1499/06。
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南非股市：小幅收跌，矿业类股领跌，因中国进口疲软引发对该国大宗商品需求的疑虑，金属价格下跌。指标Top-40指数 收低0.11%，至45,942点。大盘综合指数 下滑0.14%，报51,623点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因美元下跌和土耳其选举的不确定性
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印度股市：收低，因对雨季降雨低于平均水平的担忧，以及外资抛盘持续打压蓝筹股。指标BSE指数 收跌0.92%，报26,523.09点，为2014年10月20日以来最低收位。NSE指数 连续第六个交易日下跌，收跌0.87%，报8,044.15点，为12月17日以来最低点。
印度汇市：卢比兑美元 收报64.0900，上日收报63.75/63.76。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 略升，报923.23点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.42%，报502.81点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.44%，报55.995卢布。卢布兑欧元 跌0.99%，至63.240卢布。(完) (整理 王丽鑫；审校 李爽)
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)